До «Нафтогазу» перейшли ще три облгази: що зміниться для споживачів — Finance.ua
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До «Нафтогазу» перейшли ще три облгази: що зміниться для споживачів

Енергетика
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До «Нафтогазу» перейшли ще три облгази: що зміниться для споживачів
До «Нафтогазу» перейшли ще три облгази: що зміниться для споживачів
В управління до групи «Нафтогаз» увійшли нові облгази, їх споживачі мають звернути увагу на відповідні зміни.
Про це повідомляє компанія — національний оператор газорозподілу — «Газмережі», до якої переходять облгази.
«Межі інтеграції крок за кроком розширюються. До групи «Нафтогаз» доєднались АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що функціонування під управлінням державного драйвера передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.

Що зміниться для споживачів

«Особові рахунки не змінюються, послуги надаються вчасно і якісно. Тарифи не змінюються. Особисті кабінети нові, рахунки для оплати нові, гарантії безпеки та надійності - нові», — зазначили в компанії.
Пресслужба також звернула увагу клієнтів «Київоблгазу», «Житомиргазу» і «Львівгазу» на те, що задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».
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«Важливо: з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua», — підкреслили в компанії.
Будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть.

Довідка Finance.ua:

  • у травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі «Нафтогаз» керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.
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За матеріалами:
УНІАН
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