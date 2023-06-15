В "Нафтогазі" розповіли, як швидко сплатити рахунки за газ — Finance.ua

В "Нафтогазі" розповіли, як швидко сплатити рахунки за газ Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

В "Нафтогазі" розповіли, як швидко сплатити рахунки за газ

В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили , як швидко сплатити за газ, не виходячи з дому.

Швидко отримати рахунок і відразу оплатити його можна в особистому кабінеті.

Покрокова інструкція реєстрації

Зайдіть на сторінку gas.ua, у правому верхньому куті натисніть на кнопку «Особистий кабінет», далі — «Зареєструватися».

Введіть номер вашого особового рахунку (9-значний номер, який можна знайти на платіжці) і перші три літери прізвища.

Оберіть зручний для вас спосіб реєстрації — через Google, Facebook, електронну пошту або за номером телефону.

Створіть пароль, який має складатися не менше ніж з 8 символів, містити великі та малі латинські літери, а також цифри. Наприклад, Naftogas22.

Пройдіть додаткову верифікацію за номером мобільного телефону.

Нагадаємо, газопостачальні компанії оприлюднили свої річні цінові пропозиції на природний газ у червні 2023 року. Про це повідомляє ГазПравда. «Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що у 7 постачальників ціна нижча за 8 грн, ще в 5 — вища. Найнижчі ціни залишаються у постачальника «Еру Людям» — 7,7 грн/куб. м.

Довідка Finance.ua:

Споживачі, які не знали щодо переведення до постачальника останньої надії, продовжували платити своєму попередньому постачальнику. І виявилося, що «Нафтогазу» вони заборгували, а газзбуту переплатили.

Механізму автоматичного переведення грошей з особових рахунків споживачів у газзбутах на рахунок «Нафтогазу» немає.

Щоб повернути кошти, потрібно звернутися до постачальника з відповідною заявою.

Вона може бути написана у довільній формі, але обов’язково повинна містити ваші прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, особовий рахунок, суть заяви, дату та підпис.

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