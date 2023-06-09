Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура — Finance.ua

Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура

Новина про відновлення процесу повірки лічильників газу в Україні для багатьох стала неприємним сюрпризом.

Експерти порталу ГазПравда підготували відповіді на найпоширеніші запитання стосовно повірок лічильників.

Експерти зазначають, що під час здійснення перевірки лічильника газу їх власники мають право здійснювати фото- та відеозйомку даного процесу, що має підтвердити факт цілісності засобу обліку без ознак зовнішнього втручання в його дію.

Хто платить за повірку лічильників?

Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу побутових споживачів здійснюється за рахунок облгазу незалежно від того, хто є власником лічильника: чи то облгаз чи то споживач. Витрати облгазів, пов’язані із повіркою лічильників, закладено у тариф на послуги розподілу природного газу.

Тобто побутові споживачі, що сплачують за доставку газу, водночас сплачують своєму облгазу і за повірку лічильників газу, незалежно від того, хто є власником таких засобів обліку.

Чи може облгаз застосувати санкції до побутового споживача?

Періодична повірка лічильників газу — це зона відповідальності виключно облгазу. Саме на облгаз покладені зобов’язання щодо належного моніторингу термінів спливу міжповірочного інтервалу засобів обліку газу та відповідно ініціювання проведення їх періодичної повірки.

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У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини облгазу, об'єм спожитого природного газу по об'єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

Тобто, якщо облгаз не звертався до побутового споживача з метою проведення періодичної повірки його лічильника, то жодних стягнень до абонента не застосовується.

Інформування облгазу про дату здійснення повірки

Облгаз не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення рекомендованим листом або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника облгазу до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

Якщо споживач перешкоджає представникам облгазу здійснити повірку його лічильника газу?

Побутовий споживач зобов’язаний забезпечити доступ представникам облгазу після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

У разі відмови в доступі до об'єкта побутового споживача представнику облгазу для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об'ємів природного газу.

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Така відмова повинна бути оформлена відповідним Актом, який засвідчується обома сторонами (представником облгазу та споживачем).

З дати складання такого Акту для розрахунку за спожитий природний газ покази лічильника братися до уваги не будуть. Усі нарахування будуть здійснюватися по граничним об'ємам споживання природного газу населенням.

Як фіксуються спожиті куби газу, якщо мій лічильник газу заберуть на повірку?

На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки облгаз встановлює лічильники газу з власного обмінного фонду.

У разі, якщо на період зняття лічильника на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період попереднього року або фактичний період споживання, якщо він становить менше шести місяців.

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