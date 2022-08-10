З 10 серпня за дискримінацію у вакансіях передбачено штраф 65 000 грн — Finance.ua

З 10 серпня за дискримінацію у вакансіях передбачено штраф 65 000 грн Вчора 15:48 — Особисті фінанси

З 10 серпня за дискримінацію у вакансіях передбачено штраф 65 000 грн

5 серпня Урядом було затверджено Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами послуг із працевлаштування. Вже з 10 серпня він набув чинності.

Деталі Порядку сплати штрафу

Порядок визначає процедуру сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафу за порушення вимог статті 24-1 Закону «Про рекламу» щодо реклами про вакансії (прийом на роботу).

Штраф сплачується на підставі розпорядчого документу Держпраці про накладання штрафу за порушення вимог статті 24-1 Закону України «Про рекламу» щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), прийнятого на підставі акта перевірки за результатами розгляду справи, дослідження матеріалів та вирішення питання щодо наявності підстав для накладення штрафу (розпорядження або іншого розпорядчого документу).

Рекламодавці сплачують суму штрафу в державний бюджет за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або ФОП на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

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Штраф сплачується в 15-денний термін з для отримання розпорядчого документу Держпраці.

У разі несплати рекламодавцем накладеного на нього штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа, якщо цей розпорядчий документ не був оскаржений до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишений в силі, сума штрафу стягується в судовому порядку.

Про які порушення йдеться

Згідно зі ст. 24-1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що забороняється отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов’язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди.

У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у 10-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому КМУ порядку.

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