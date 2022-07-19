10 безробітних на одну вакансію в столиці: невідповідність між попитом та пропозицією — Finance.ua

10 безробітних на одну вакансію в столиці: невідповідність між попитом та пропозицією
У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних.
Такі дані наводить Київський міський центр зайнятості.
За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується:
- у сфері адміністративного обслуговування (17%),
- охорони здоров’я (15%),
- в освіті (13%),
- на підприємствах переробної промисловості (12%),
- в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).
Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася:
- серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб),
- технічних службовців (58),
- фахівців (11 осіб),
- працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).
Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.
Нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+. В жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.
Також ми писали, що українці можуть отримати ще одну виплату. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.
Довідка Finance.ua:
- ВР ухвалила закон для фрилансерів: законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.
- Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу. Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.
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