10 безробітних на одну вакансію в столиці: невідповідність між попитом та пропозицією — Finance.ua

10 безробітних на одну вакансію в столиці: невідповідність між попитом та пропозицією Вчора 16:02 — Особисті фінанси

У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних.

Такі дані наводить Київський міський центр зайнятості.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується:

у сфері адміністративного обслуговування (17%),

охорони здоров’я (15%),

в освіті (13%),

на підприємствах переробної промисловості (12%),

в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).

Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася:

серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб),

технічних службовців (58),

фахівців (11 осіб),

працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.

Нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+. В жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.

Також ми писали , що українці можуть отримати ще одну виплату. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.

Довідка Finance.ua:

ВР ухвалила закон для фрилансерів: законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.

Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу. Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.



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