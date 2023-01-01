З 1 січня 2023 запроваджується електронний аудит для великих платників податків — Finance.ua

З 1 січня 2023 запроваджується електронний аудит для великих платників податків Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

З 1 січня 2023 запроваджується електронний аудит для великих платників податків

Запровадження е-аудиту передбачається з 1 січня 2023 року.

Про це розповіли у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

«З 1 січня 2023 року буде запроваджено обов’язкове подання великими платниками податків на запит контролюючого органу під час проведення перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) та його аналіз за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з використанням сучасних методик аудиту», — сказано в повідомленні.

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Обов’язкове подання SAF-T UA для усіх великих платників податків передбачено з 1 січня 2025 року (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Стандартний аудиторський файл SAF-T UA — це електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період.

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