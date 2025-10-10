З 1 листопада запрацює нова система дозволів на міжнародні перевезення вантажів Сьогодні 07:07

Вже з 1 листопада 2025 року для автомобільних перевізників стане доступна основна система електронних дозволів на міжнародні перевезення вантажів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Саме цією системою будуть користуватись автомобільні перевізники, що виконують перевезення за дозволами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ).

Під час засідання було обговорено застосування перехідного періоду з моменту початку використання цифрової системи ЄКМТ.

Кожна країна-учасниця має звернутися до своїх контролюючих органів з проханням запровадити щонайменше на 3 місяці толерантний період під час перевірок здійснення перевезень на підставі дозволів ЄКМТ. Разом з тим, закликаємо перевізників уважно заповнювати кожне перевезення в системі.

Окрім цього, Україна підтримала необхідність обміну API, що дозволить інтегрувати дані з Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки до цифрової системи ЄКМТ. Наразі це рішення не реалізовано, однак Україна одна із небагатьох країн, яка підтримала таку необхідність.

Не менш важливо, що наразі Україна знаходиться на першому місці за активністю з тестування системи серед інших держав.

«Закликаємо перевізників, які ще не отримали доступ до тестової системи, звернутись до Укртрансбезпеки за отриманням такого доступу. На email, вказаний у ліцензійній справі, перевізники отримали лист для реєстрації МТФ (лист від EDI-request@itf-oecd.org ). Якщо листа не було — заповніть інформацію у гугл-формі за посиланням », — йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Знайти інструкцію використання системи можна за посиланням

Нагадаємо: у разі, якщо автомобільний перевізник вже користується тестовою системою, з 1 січня вона буде не доступна і всі дані мають бути перенесено в основну систему.

