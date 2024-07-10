З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір — Finance.ua

З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір Сьогодні 20:32 — Світ

З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір

Уряд Японії побоюється переповненості на горі Фудзі. Тому з 1 липня відвідування гори стало для туристів платним.

Гора Фудзі, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та символ Японії, запровадила нові правила для альпіністів через занепокоєння щодо перенаселеності. Альпіністи повинні платити 2 000 єн (12,40 доларів) за людину.

Ще на горі обмежують кількість альпіністів — зможуть піднятися максимум 4000 альпіністів на день.

«Наполегливо просуваючи комплексні заходи безпеки під час сходження на гору Фудзі, ми гарантуємо, що гора Фудзі, скарб світу, буде передана майбутнім поколінням», — сказав Кутаро Нагасакі, губернатор префектури Яманасі.

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На Фудзі також з’являться нові гіди, які керуватимуть безпекою на стежках і навколо них. Вони повідомлять альпіністів, коли ті порушують етикет на горі, наприклад, сплять на узбіччі стежки, розпалюють багаття або носять невідповідний одяг.

Нові правила діють лише у префектурі Яманасі. Там розташовані найпопулярніші пішохідні стежки. У префектурі Сідзуока, де теж є гора, поки не запровадили жодних обмежень.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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