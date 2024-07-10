З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір

Світ
21
З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір
З 1 липня за відвідування найвідомішої пам’ятки Японії ввели туристичний збір
Уряд Японії побоюється переповненості на горі Фудзі. Тому з 1 липня відвідування гори стало для туристів платним.
Гора Фудзі, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та символ Японії, запровадила нові правила для альпіністів через занепокоєння щодо перенаселеності. Альпіністи повинні платити 2 000 єн (12,40 доларів) за людину.
Ще на горі обмежують кількість альпіністів — зможуть піднятися максимум 4000 альпіністів на день.
«Наполегливо просуваючи комплексні заходи безпеки під час сходження на гору Фудзі, ми гарантуємо, що гора Фудзі, скарб світу, буде передана майбутнім поколінням», — сказав Кутаро Нагасакі, губернатор префектури Яманасі.
Читайте також
На Фудзі також з’являться нові гіди, які керуватимуть безпекою на стежках і навколо них. Вони повідомлять альпіністів, коли ті порушують етикет на горі, наприклад, сплять на узбіччі стежки, розпалюють багаття або носять невідповідний одяг.
Нові правила діють лише у префектурі Яманасі. Там розташовані найпопулярніші пішохідні стежки. У префектурі Сідзуока, де теж є гора, поки не запровадили жодних обмежень.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.