5 найдешевших міст для цифрових кочівників — Finance.ua

5 найдешевших міст для цифрових кочівників Сьогодні 20:04 — Світ

5 найдешевших міст для цифрових кочівників

У більшості країн Європи продовжують шалено зростати ціни на нерухомість та товари. Попри це, цифрові кочівники все ж неодноразово обирають для життя саме ЄС, адже тут можна знайти свій ідеальний варіант для прожиття, поєднавши доступність та комфорт. Все тому, що цифрові кочівники є досить вигідними для країн, тож вони, у свою чергу, намагаються надати їм комфортні умови для проживання та роботи.

Які серед країн ЄС експерти визнали найкращими для цифрових кочівників — розповіли фахівці порталу NomadList

ТОП-5 найкращих міст для цифрових кочівників

5. Скоп’є (Північна Македонія)

Одне з найбільш недооцінених міст для туристів. Водночас цифрових кочівників там чекає чимало приємних сюрпризів. Зокрема, на проживання там вистачить лише понад 1300 доларів. Наголошують, що Скоп’є — затишне, комфортне та безпечне. Окрім того, звідти зовсім близько до фантастичного Охридського озера.

4. Фару (Португалія)

Місто ідеально підійде для цифрових кочівників, які хочуть максимально часу проводити на пляжі. Фару — розташоване у туристичному регіоні Алгарве. Водночас пожити там можна доволі бюджетно. На місяць потрібно мати понад 1900 доларів. Португалія настільки зацікавлена у цифрових кочівниках, що видає їм спеціальні візи. Однак щоб отримати її, потрібно заробляти понад 3500 доларів щомісяця.

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3 місце — Рієка (Хорватія)

Там можна облаштувати побут набагато дешевше, аніж у курортних Спліті та Дубровнику. Комфортно прожити у Рієці можна за понад 1900 доларів на місяць. Варто зауважити, що Хорватія має одні з найлояльніших умов для отримання цифрової візи. Для цього потрібно заробляти лише 2750 доларів на місяць.

2 місце — Бухарест (Румунія)

Місто ще називають Східним Парижем. Водночас наголошують, що ціни там — набагато нижчі, аніж у французькій столиці. Румунська столиця вирізняється фантастичним колоритом, красивою архітектурою, смачною кухнею та неймовірним вином. Комфортно прожити там можна за 1970 доларів на місяць. Водночас, щоб отримати цифрову візу, потрібно заробляти щонайменше 4000 доларів на місяць.

1. Стамбул (Туреччина)

Найвідвідуваніше місто світу визнали також найпривабливішим для цифрових кочівників. Для комфортного життя там потрібно лише 1774 долари на місяць. Стамбул — справжня скарбничка з дивами. Древнім містом можна гуляти упродовж місяців, і при цьому все одно залишаться фантастичні локації, які варто відкрити для себе. Поєднання культур, багата історія, неймовірний Босфор, колоритні базари, місцева кухня, про яку складають легенди. Стамбул — ідеальне місце для життя. Щоб отримати цифрову візу, потрібно заробляти від 3000 доларів щомісяця.

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