З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху — Finance.ua

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З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху

Особисті фінанси
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З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху
З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху
У зв’язку із плановим збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 1 грудня зростає низка страхових виплат від Фонду соціального страхування України (ФССУ).
Про це повідомляє пресслужба ФССУ у Телеграмі.
«Відсьогодні в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 600 грн до 2 684 грн. Відповідно, зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України», — йдеться в повідомленні.
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Зокрема, для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань сума компенсації зросла (відповідно до ступеню втрати працездатності) з 44 200 до 45 628 грн.
Страхова виплата родині потерпілого в разі його смерті збільшилася з 260 000 до 268 400 грн.
Виплата утриманцям у разі смерті годувальника зросла з 52 000 до 53 680 грн.
Інфографіка: ФССУ
Інфографіка: ФССУ
Нагадаємо, з 1 грудня у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму буде проведено перерахунки мінімальних пенсій для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн.
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За матеріалами:
Укрінформ
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