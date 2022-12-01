З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху — Finance.ua

З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

З 1 грудня збільшуються виплати від Фонду соцстраху

У зв’язку із плановим збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 1 грудня зростає низка страхових виплат від Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Про це повідомляє пресслужба ФССУ у Телеграмі

«Відсьогодні в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 600 грн до 2 684 грн. Відповідно, зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Що зміниться в Україні з 1 грудня

Зокрема, для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань сума компенсації зросла (відповідно до ступеню втрати працездатності) з 44 200 до 45 628 грн.

Страхова виплата родині потерпілого в разі його смерті збільшилася з 260 000 до 268 400 грн.

Виплата утриманцям у разі смерті годувальника зросла з 52 000 до 53 680 грн.

Інфографіка: ФССУ

Нагадаємо, з 1 грудня у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму буде проведено перерахунки мінімальних пенсій для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.