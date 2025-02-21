Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни — Finance.ua

Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни
Українські юридичні особи, що мають контрольовані іноземні компанії (КІК), зобов’язані подати відповідний Звіт до податкового органу до 3 березня 2025 року включно. Фізичні особи, що мають КІК, звітують до 1 травня 2025 року.
Про це нагадали у Державній податковій службі України.
Хто має подавати Звіт про КІК?
Контролюючими особами КІК можуть бути юридичні та фізичні особи — резиденти України, які:
- володіють більше ніж 50% частки в КІК;
- мають не менше 10% частки в КІК, якщо сукупно резиденти України володіють понад 50%;
- здійснюють фактичний контроль над КІК (розпоряджаються активами, доходами, приймають управлінські рішення).
Юридичні особи подають Звіт разом з декларацією про податок на прибуток підприємств.
До Звіту додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний рік.
У Звіті про КІК зазначаються:
- Назва, адреса, ОПФ, реєстраційні номери КІК, частка контролюючої особи, структура володіння (якщо частка опосередкована).
- Доходи за фінзвітністю, скоригований прибуток, підстави для звільнення від оподаткування.
- Дивіденди, виплачений прибуток, операції з нерезидентами (пов'язаними особами та з юрисдикцій, включених до Постанови КМУ).
- Кількість працівників, прибуток від постійного представництва в Україні.
Довідка Finance.ua:
Правове регулювання діяльності резидентів України, які контролюють КІК, здійснюється відповідно до ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).
Неподання, несвоєчасне подання Звіту, внесення недостовірної інформації може призвести до суттєвих фінансових наслідків (ст. 120.7 Кодексу).
Міністерством фінансів України наказом від 25.08.2022 № 254 затверджено:
- форму Звіту про КІК;
- форму скороченого Звіту про КІК;
- порядки заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту і подання до контролюючого органу.
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