Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни

Особисті фінанси
14
Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни
Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни
Українські юридичні особи, що мають контрольовані іноземні компанії (КІК), зобов’язані подати відповідний Звіт до податкового органу до 3 березня 2025 року включно. Фізичні особи, що мають КІК, звітують до 1 травня 2025 року.
Про це нагадали у Державній податковій службі України.

Хто має подавати Звіт про КІК?

Контролюючими особами КІК можуть бути юридичні та фізичні особи — резиденти України, які:
  • володіють більше ніж 50% частки в КІК;
  • мають не менше 10% частки в КІК, якщо сукупно резиденти України володіють понад 50%;
  • здійснюють фактичний контроль над КІК (розпоряджаються активами, доходами, приймають управлінські рішення).
Юридичні особи подають Звіт разом з декларацією про податок на прибуток підприємств.
До Звіту додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний рік.
Читайте також

У Звіті про КІК зазначаються:

  • Назва, адреса, ОПФ, реєстраційні номери КІК, частка контролюючої особи, структура володіння (якщо частка опосередкована).
  • Доходи за фінзвітністю, скоригований прибуток, підстави для звільнення від оподаткування.
  • Дивіденди, виплачений прибуток, операції з нерезидентами (пов'язаними особами та з юрисдикцій, включених до Постанови КМУ).
  • Кількість працівників, прибуток від постійного представництва в Україні.

Довідка Finance.ua:

Правове регулювання діяльності резидентів України, які контролюють КІК, здійснюється відповідно до ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).
Неподання, несвоєчасне подання Звіту, внесення недостовірної інформації може призвести до суттєвих фінансових наслідків (ст. 120.7 Кодексу).
Міністерством фінансів України наказом від 25.08.2022 № 254 затверджено:
  • форму Звіту про КІК;
  • форму скороченого Звіту про КІК;
  • порядки заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту і подання до контролюючого органу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.