Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни — Finance.ua

Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Юрособи-власники міжнародного бізнесу мають відзвітувати про КІК: терміни

Українські юридичні особи, що мають контрольовані іноземні компанії (КІК), зобов’язані подати відповідний Звіт до податкового органу до 3 березня 2025 року включно. Фізичні особи, що мають КІК, звітують до 1 травня 2025 року.

Про це нагадали у Державній податковій службі України.

Хто має подавати Звіт про КІК?

Контролюючими особами КІК можуть бути юридичні та фізичні особи — резиденти України, які:

володіють більше ніж 50% частки в КІК;

мають не менше 10% частки в КІК, якщо сукупно резиденти України володіють понад 50%;

здійснюють фактичний контроль над КІК (розпоряджаються активами, доходами, приймають управлінські рішення).

Юридичні особи подають Звіт разом з декларацією про податок на прибуток підприємств.

До Звіту додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний рік.

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У Звіті про КІК зазначаються:

Назва, адреса, ОПФ, реєстраційні номери КІК, частка контролюючої особи, структура володіння (якщо частка опосередкована).

Доходи за фінзвітністю, скоригований прибуток, підстави для звільнення від оподаткування.

Дивіденди, виплачений прибуток, операції з нерезидентами (пов'язаними особами та з юрисдикцій, включених до Постанови КМУ).

Кількість працівників, прибуток від постійного представництва в Україні.

Довідка Finance.ua:

Правове регулювання діяльності резидентів України, які контролюють КІК, здійснюється відповідно до ст. 39 прим. 2 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Неподання, несвоєчасне подання Звіту, внесення недостовірної інформації може призвести до суттєвих фінансових наслідків (ст. 120.7 Кодексу).

Міністерством фінансів України наказом від 25.08.2022 № 254 затверджено:

форму Звіту про КІК;

форму скороченого Звіту про КІК;

порядки заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту і подання до контролюючого органу.

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