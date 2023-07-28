ЮНЕСКО допоможе відбудувати пошкоджені внаслідок ракетної атаки будинки у Львові — Finance.ua
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ЮНЕСКО допоможе відбудувати пошкоджені внаслідок ракетної атаки будинки у Львові

Технології&Авто
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ЮНЕСКО допоможе відбудувати пошкоджені внаслідок ракетної атаки будинки у Львові
ЮНЕСКО допоможе відбудувати пошкоджені внаслідок ракетної атаки будинки у Львові
Львівська міська рада проводить переговори з ЮНЕСКО, яка допоможе відбудувати будинки — пам’ятки історичної спадщини, що зруйнувала 6 липня російська ракета.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.
«Зараз тривають переговори з ЮНЕСКО. Вони допоможуть відбудовувати будинки, які належать до історичної спадщини», — написав Садовий.
Мер додав щодо ситуації із помешканнями, пошкодженими внаслідок ракетного обстрілу, що наразі 600 дерев’яних вікон для будинків, які є пам’ятками архітектури, вже замовлені. Вони виготовляються.
Власники помешкань, які не належать до історичної спадщини вже самостійно замінюють вікна, також їм допомагає американська фундація.
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Нагадаємо, 6 липня ворожий ракетний удар по Львову, за словами мера Андрія Садового, став найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. Армія РФ випустила по Львівщині десять крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря, сім із них були збиті силами ППО. Рятувальники працювали понад добу, щоб розібрати завали найбільш постраждалого будинку на Стрийській, 66. Десятеро людей загинули, 48 отримали поранення, шестеро перебувають у лікарні. Пошкоджено понад пів сотні автомобілів та більш як 40 будинків.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами:
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