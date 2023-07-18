Стартувало бета-тестування подання заявок у «Дії» на компенсацію за зруйноване житло — Finance.ua

Стартувало бета-тестування подання заявок у «Дії» на компенсацію за зруйноване житло Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Стартувало бета-тестування подання заявок у «Дії» на компенсацію за зруйноване житло

Стартувало бета-тестування подання заявок у «Дії» на отримання компенсації у вигляді житлового сертифіката за зруйноване через війну житло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наразі подати заявки можуть власники зруйнованого житла в Мощуні та Бородянці Київської області.

Що ще треба знати і як це працює

Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягнули 18 років;

мають верифікований РНОКПП;



попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;



мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області;



є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).



Долучитися до бета-тесту можна за посиланням: https://t.me/diia_beta_bot

Після подання заявки спеціально створена в громаді комісія проведе обстеження житла та ухвалить рішення щодо видачі компенсації.

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Після бета-тесту отримати компенсацію зможуть і жителі інших населених пунктів. Надалі планується запустити можливість подання заявок через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), нотаріуса або орган соціального захисту, зазначається в повідомленні.

При цьому отримати компенсацію можна буде тільки за житло, розташоване на неокупованій території України. Мінвідновлення та Міністерство цифрової трансформації розробляють окремий механізм для житла на окупованій території.

Як визначають розмір виплат

Розмір компенсації визначатиметься на основі відкритих та прозорих формул, передбачених прийнятим Урядом України Порядком надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Він доступний за посиланням.

Сама ж компенсація надаватиметься у формі безготівкового житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі квартири чи приватного будинку на первинному чи вторинному ринку. Згодом буде надана можливість отримання грошової допомоги на будівництво нового приватного будинку тими громадянами, які втратили такий будинок.

Отримати нове житло можна буде в будь-якій громаді України, крім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в травні Кабінет Міністрів України ухвалив ініційований Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури Порядок надання компенсації за знищене житло. Передбачається, що українці, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресії рф, зможуть отримати компенсацію для придбання або будівництва нового помешкання.

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