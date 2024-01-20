YouTube запустив нову хвилю уповільнень для користувачів блокувальників реклами — Finance.ua
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YouTube запустив нову хвилю уповільнень для користувачів блокувальників реклами

Технології&Авто
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YouTube запустив нову хвилю уповільнень для користувачів блокувальників реклами
YouTube запустив нову хвилю уповільнень для користувачів блокувальників реклами
YouTube спеціально сповільнює платформу, і прискорити її можна, лише вимкнувши блокувальник реклами або оформивши преміальну передплату.
Реклама — величезне джерело доходу для YouTube, і компанія роками бореться із блокувальниками, які перешкоджають її перегляду.
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Торік у травні платформа при виявленні увімкненого блокувальника реклами почала обмежувати перегляд відео на платформі у браузері й видавала відповідний Pop-Up із попередженням, що «Блокувальники реклами на YouTube заборонені».
Щоб продовжити перегляд контенту, потрібно було вибрати один з двох варіантів — дозволити рекламу або придбати передплату YouTube Premium.
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У червні платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, а у листопаді почала доволі агресивно уповільнювати весь сайт — і нині посилив «оновлення» на більшу кількість користувачів (усі вони скаржаться на те що сайт уповільнено працює і не реагує на запити).
Ситуація змінюється, якщо блокувальник вимкнути — те ж саме станеться, якщо перейти на Premium (індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська майже вдвічі дешевша), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць).
За матеріалами:
Sundries
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