YouTube починає активно боротися з відео, створеними за допомогою штучного інтелекту — Finance.ua

YouTube починає активно боротися з відео, створеними за допомогою штучного інтелекту Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

YouTube починає активно боротися з відео, створеними за допомогою штучного інтелекту

YouTube вимагатиме від авторів розкривати інформацію про використання штучного інтелекту у відео, що призведе до того, що «синтетичні» відео будуть позначені відповідним ярликом.

Хоча зараз не зовсім зрозуміло, де буде проведена межа того, в яких відео потрібно буде розкривати інформацію про використання ШІ, вона видається досить широкою. YouTube заявляє, що його потрібно буде використовувати на «реалістичних» матеріалах, незалежно від того, чи вони змінені штучним інтелектом, чи повністю синтетичні. Розкриття інформації буде показано як на повнометражних відео, так і на короткометражках.

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YouTube також займає більш жорстку позицію щодо музичного контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, наприклад, фальшивих пісень Drake, які стали вірусними на початку цього року. Незабаром з’являться запити на видалення від музичних лейблів і дистриб’юторів, щоб вирішити цю проблему.

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«Ми також запроваджуємо можливість для наших музичних партнерів вимагати видалення музичного контенту, згенерованого штучним інтелектом, який імітує унікальний голос артиста, що співає або читає реп. При визначенні того, чи задовольнити запит на видалення, ми будемо враховувати такі фактори, як те, чи є контент предметом новин, аналізу або критики синтетичного вокалу. Ці запити на видалення будуть доступні лейблам або дистриб’юторам, які представляють артистів, що беруть участь у ранніх музичних експериментах YouTube зі штучним інтелектом. Ми продовжимо розширювати доступ до додаткових лейблів і дистриб’юторів протягом наступних місяців», — повідомили в компанії.

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