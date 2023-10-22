YouTube випускає цілу низку нових функцій — Finance.ua

YouTube випускає цілу низку нових функцій Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

YouTube випускає цілу низку нових функцій

В YouTube з’явився новий функціонал: блокування випадкових натискань, «стабільна гучність», візуальні підказки для «‎Вподобати» та «‎Підписатись».

Оновлення в YouTube передбачають, що відтепер, коли автор говоритиме слова «вподобати» або «підписатися», платформа додаватиме візуальну підказку до відповідних кнопок. Утім, є обмеження — анімація запускатиметься не більше трьох разів на одному відео, та не більше одного разу протягом 3-хвилинного вікна.

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Серед інших важливих оновлень — можливість блокувати екран, аби запобігти виходу з відео випадковим дотиком, а також пошук пісні за наспівуванням (подібно до пошуку Google), який запрацює протягом наступних кількох тижнів на пристроях Android.

Також з’явиться нова функція «стабільної гучності» на мобільних пристроях, призначена для «зменшення різких перепадів», а також можливість натиснути й утримувати відео, щоб збільшити швидкість до 2-х разів (YouTube це тестував на початку року).

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