YouTube тестує новий тариф Premium — Finance.ua

YouTube тестує новий тариф Premium Сьогодні 22:06 — Технології&Авто

YouTube тестує новий тариф Premium

YouTube продовжує розширювати модель підписок, і тепер запускає тестовий тарифний план для двох користувачів однієї родини.

Як повідомило видання Moneycontrol, YouTube почав пілотування нового формату підписки в Індії, Франції, Гонконзі та Тайвані. Тариф дозволяє двом користувачам, які входять до однієї сімейної групи Google і мешкають разом, спільно користуватись перевагами Premium або Music Premium за зниженою ціною.

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У межах тесту вартість YouTube Premium для двох в Індії становить 219 рупій (≈ $2,6), а Music Premium — 149 рупій (≈ $1,8) на місяць. Кожен користувач повинен бути старше 13 років і мати обліковий запис Google.

У своїй заяві представники компанії зазначили, що YouTube експериментує з новими способами надати користувачам більше гнучкості та вигоди. Новий тариф може бути зручним для пар, друзів або співмешканців, які не потребують повного сімейного плану (299 рупій або ≈ $3,54).

Це частина ширшої стратегії Google зі збільшення доходів від підписок на тлі боротьби з блокувальниками реклами та підвищення цін у 2024 році. У березні 2025 року YouTube заявив, що кількість підписників Premium та Music перевищила $125 млн.

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