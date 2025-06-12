YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США — Finance.ua
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YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США

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YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
YouTube створив майже пів мільйона робочих місць у США
У 2024 році платформа YouTube стала драйвером економіки США, створивши понад 490 тис. робочих місць і додавши до ВВП понад 55 млрд дол.
Про це йдеться зі звіту компанії YouTube.
Платформа YouTube у 2024 році суттєво посилила свій економічний вплив у США. За оцінками компанії, завдяки її екосистемі було створено понад 490 000 робочих місць із повною зайнятістю. Сумарний внесок у валовий внутрішній продукт країни сягнув 55 мільярдів доларів.
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До екосистеми входять не лише творці контенту, а й люди, які їх підтримують — відеомонтажери, асистенти, PR-менеджери. Також вплив поширюється на компанії, що співпрацюють з авторами, як-от Patreon, Spotter і Linktree.
Попри глобальне скорочення венчурного фінансування, YouTube продовжує нарощувати економічну присутність. У порівнянні з 2022 роком, кількість створених робочих місць зросла на 100 тисяч, а економічний внесок — на 20 мільярдів доларів.
Платформа залишається стабільним джерелом доходу для багатьох авторів: учасники партнерської програми отримують 55% від рекламної виручки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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