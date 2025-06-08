YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам — Finance.ua

YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам

Через місяць після запуску найдоступнішого тарифу YouTube Premium Lite компанія попередила: із 30 червня 2025 року реклама з’явиться й у коротких роликах Shorts. Попри абонплату 7,99 долара на місяць, сервіс від початку не пропонував повного звільнення від оголошень, однак тепер користувачам доведеться миритися з додатковими вставками.

Про це пише Neowin

Що зміниться для підписників Premium Lite

Ще в березні YouTube почав активніше боротися з блокувальниками реклами, через що власники Chrome, Opera та Firefox фіксували збої.

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Того ж місяця Google представила тариф Premium Lite, за принципом схожий на Netflix Basic with Ads: оголошень менше, ніж у безплатній версії, але вони залишаються.

При цьому тариф позбавляє низки зручностей на кшталт відтворення у фоновому режимі, завантаження відео офлайн і доступу до YouTube Music.

Тепер компанія розсилає підписникам листи з попередженням.

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«Із 30 червня 2025 року оголошення можуть з’являтися у Shorts, а також під час пошуку чи перегляду музичного контенту. Більшість відео залишаться без реклами», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, Premium Lite стає ще менш «преміальним», хоча й зберігає перевагу над безплатним YouTube за кількістю рекламних інтеграцій.

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