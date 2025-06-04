На яких смартфонах додаток YouTube більше не працюватиме — Finance.ua

На яких смартфонах додаток YouTube більше не працюватиме Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

На яких смартфонах додаток YouTube більше не працюватиме

Google випускає нове оновлення для програми YouTube на iOS, і це погана новина для тих, хто досі користується старим iPhone.

тепер вимагає iOS 16 або новішої версії, пише neowin.net. Починаючи з версії 20.22.1, останнього випуску в App Store, YouTube для iPhoneпише

Раніше для програми потрібен був пристрій з iOS 15 або новішої версії.

Нові вимоги до обладнання роблять кілька iPhone несумісними з останньою версією програми YouTube. Серед них iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus та оригінальний iPhone SE. iPod touch сьомого покоління також більше не сумісний. Що стосується iPad, оновлення виключає iPad Air другого покоління та iPad mini четвертого покоління.

Хоча на старі iPhone більше не можна встановлювати YouTube версії 20.22.1 та новіших, старі версії продовжують працювати нормально.

Однак надалі користувачі не отримуватимуть нових функцій та покращень. Крім того, в певний момент у майбутньому додаток взагалі перестане працювати. Іншим рішенням є використання веб-версії додатка, але вона також забезпечує обмежений досвід порівняно з оновленим клієнтом.

Google — не єдиний сервіс, який позбавляється старих і непідтримуваних пристроїв Apple. Нещодавно розробники WhatsApp відмовилися від iPhone, які не можуть працювати з iOS 15.1 або новішою версією.

Ця новина, безумовно, засмучує тих, хто досі користується своїми старими iPhone, які, до честі Apple, мають солідний термін служби (якщо вас влаштовує час автономної роботи). Однак, варто також пам’ятати, що серія iPhone 6S була випущена майже 10 років тому. Десять років підтримки вражають, але, очевидно, час рухатися далі.

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