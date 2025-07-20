YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ — Finance.ua

YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ
YouTube оновив свою політику, щоб обмежити можливості творців отримувати дохід від «неавтентичного» контенту, включно з масовими відеороликами та іншими типами повторюваного контенту, який стало простіше створювати за допомогою технологій штучного інтелекту.
Про це пише портал TechCrunch.
На сторінці довідки YouTube пояснюється, що творці контенту завжди були зобов’язані завантажувати «оригінальний» і «автентичний» контент.
В оновленні йдеться, що нове формулювання допоможе авторам краще розуміти, що сьогодні вважається «неавтентичним» контентом.
Це повідомлення викликало справжню паніку серед тих, для кого YouTube став джерелом заробітку, іноді й чималого, за мінімальних витрат на створення контенту.
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У компанії пояснюють, що це всього лише «незначне оновлення» давньої політики YouTube щодо YPP, і воно покликане краще визначати, чи є контент масовим або повторюваним.
При цьому цей тип контенту вже багато років не підлягає монетизації, оскільки глядачі часто вважають його спамом.
Реальність така, що зростання ШІ-контенту й отримання його творцями прибутку зрештою може завдати шкоди репутації та цінності YouTube, не кажучи вже про те, що згенеровані відеоролики здебільшого — це компіляція, плагіат і малохудожні речі, які створені за допомогою ШІ й жодним чином не відображають справжню творчість.
Тому не дивно, що компанія хоче розробити чітку політику, яка дасть їй змогу масово блокувати творців контенту, створеного з використанням штучного інтелекту.
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