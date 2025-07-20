YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ — Finance.ua
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YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ

Технології&Авто
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YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ
YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ
YouTube оновив свою політику, щоб обмежити можливості творців отримувати дохід від «неавтентичного» контенту, включно з масовими відеороликами та іншими типами повторюваного контенту, який стало простіше створювати за допомогою технологій штучного інтелекту.
Про це пише портал TechCrunch.
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На сторінці довідки YouTube пояснюється, що творці контенту завжди були зобов’язані завантажувати «оригінальний» і «автентичний» контент.
В оновленні йдеться, що нове формулювання допоможе авторам краще розуміти, що сьогодні вважається «неавтентичним» контентом.
Це повідомлення викликало справжню паніку серед тих, для кого YouTube став джерелом заробітку, іноді й чималого, за мінімальних витрат на створення контенту.
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У компанії пояснюють, що це всього лише «незначне оновлення» давньої політики YouTube щодо YPP, і воно покликане краще визначати, чи є контент масовим або повторюваним.
При цьому цей тип контенту вже багато років не підлягає монетизації, оскільки глядачі часто вважають його спамом.
Реальність така, що зростання ШІ-контенту й отримання його творцями прибутку зрештою може завдати шкоди репутації та цінності YouTube, не кажучи вже про те, що згенеровані відеоролики здебільшого — це компіляція, плагіат і малохудожні речі, які створені за допомогою ШІ й жодним чином не відображають справжню творчість.
Тому не дивно, що компанія хоче розробити чітку політику, яка дасть їй змогу масово блокувати творців контенту, створеного з використанням штучного інтелекту.
За матеріалами:
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