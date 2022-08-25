Єврозона вже перебуває в рецесії через брак енергії — Finance.ua

Єврозона вже перебуває в рецесії через брак енергії Вчора 20:16 — Світ

Єврозона вже перебуває в рецесії через брак енергії

Економіка єврозони вже набула «неглибокої» рецесії, викликаної зростанням цін на енергоносії, яка триватиме до кінця року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на економістів UBS Group AG

Економіка 19 країн скоротиться на 0,1% у третьому кварталі та на 0,2% у четвертому, прогнозують аналітики компанії.

Прогноз зростання на 2023 рік знижений з 1,2% до 0,8%.

«У світлі подальшого значного зростання цін на енергоносії, що передбачає подальший тиск на споживання домогосподарств та інвестиції в основний капітал, ми тепер очікуємо, що єврозона постраждає від технічної рецесії», — заявили економісти UBS на чолі з Рейнхардом Клюзе.

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Найважливіше припущення полягає в тому, що ціни на природний газ зростатимуть далі, але серйозної нестачі не буде. Якщо нормування стане необхідним, «економічні збитки, ймовірно, будуть набагато більшими», кажуть у UBS.

Економісти Morgan Stanley також стали більш песимістичними, передбачаючи більше скорочення в єврозоні, ніж раніше, починаючи з четвертого кварталу.

«Ми бачимо довгострокові наслідки цієї енергетичної кризи наступного року, оскільки ми очікуємо, що вищі ціни та невизначеність щодо постачання енергії збережуться до зими 2023–2024 років», — заявили аналітики на чолі з Йєнсом Айзеншмідтом.

Втім економісти прогнозують і відновлення, викликане зростанням приватних і державних інвестицій.

Інфляція у єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9% у річному вимірі, базовий показник при цьому теж різко зріс, пише Reuters із посиланням на дані статистичного управління ЄС. Споживчі ціни в 19 країнах, що використовують євро, зросли на 0,1% у місячному вирахуванні в липні, збільшившись на 8,9% у річному обчисленні, що є найвищим показником з моменту введення євро у 1999 році.

Євростат повідомив, що із загального обсягу 4,02 п.п. припадає на енергію, вартість якої зросла через вторгнення росії в Україну, та 2,08 п.п. — на алкоголь і тютюн.

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