Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія — Finance.ua

Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія Вчора 19:31 — Світ

Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія

Економічна активність у єврозоні знизилася другий місяць поспіль, сигналізуючи про те, що побоювання щодо рецесії можуть здійснитися.

Про це повідомляє Bloomberg

Індекс ділової активності в єврозоні у серпні другий місяць поспіль опинився нижче рівня, який вказує на рецесію, — 49,2.

Тренд на згасання ділової активності у серпні зафіксували не лише у Німеччині, але й у Франції.

Згідно з опитуваннями бізнесу S&P Global, хоча падіння в серпні було спричинене виробництвом, відновлення після карантину таких послуг, як туризм, майже зупинилося, оскільки споживачі зіткнулися з різким зростанням витрат на енергоносії та продукти харчування.

«Зведений PMI для єврозони свідчить про те, що економіка скочується до рецесії під тягарем стрімко зростаючих витрат на енергоносії, і найгірше, ймовірно, ще попереду. Однак Bloomberg Economies не вважає, що економічна слабкість утримає Європейський центральний банк від повторного значного підвищення процентної ставки у вересні», — заявив старший економіст єврозони Девід Пауелл.

Ця ситуація створює дилему для ЄЦБ, який має визначити, що важливіше — вгамувати інфляцію, яка перебуває на багаторічних максимумах, чи підтримати економічне зростання.

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Економічна Правда За матеріалами:

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