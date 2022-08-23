Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія

Світ
310
Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія
Ділова активність єврозони продовжує падати: наближається рецесія
Економічна активність у єврозоні знизилася другий місяць поспіль, сигналізуючи про те, що побоювання щодо рецесії можуть здійснитися.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індекс ділової активності в єврозоні у серпні другий місяць поспіль опинився нижче рівня, який вказує на рецесію, — 49,2.
Тренд на згасання ділової активності у серпні зафіксували не лише у Німеччині, але й у Франції.
Згідно з опитуваннями бізнесу S&P Global, хоча падіння в серпні було спричинене виробництвом, відновлення після карантину таких послуг, як туризм, майже зупинилося, оскільки споживачі зіткнулися з різким зростанням витрат на енергоносії та продукти харчування.
«Зведений PMI для єврозони свідчить про те, що економіка скочується до рецесії під тягарем стрімко зростаючих витрат на енергоносії, і найгірше, ймовірно, ще попереду. Однак Bloomberg Economies не вважає, що економічна слабкість утримає Європейський центральний банк від повторного значного підвищення процентної ставки у вересні», — заявив старший економіст єврозони Девід Пауелл.
Ця ситуація створює дилему для ЄЦБ, який має визначити, що важливіше — вгамувати інфляцію, яка перебуває на багаторічних максимумах, чи підтримати економічне зростання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.