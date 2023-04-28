Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП — Finance.ua
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Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП

Світ
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Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
Економіці єврозони вдалося уникнути рецесії після зими, і у першому кварталі року вона показала зростання на 1,3% у річному вимірі.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Євростату.
Так, у першому кварталі 2023 року ВВП країн єврозони зріс на 0,1% в єврозоні, а економіка всього Євросоюзу зросла на 0,3% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі торік ВВП єврозони не змінився у квартальному вимірі, натомість знизився на 0,1% в ЄС.
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Наразі йдеться про попередню оцінку, яка ще може бути змінена.
У річному вимірі ВВП зріс на 1,3% як в єврозоні, так і в ЄС у першому кварталі 2023 року.
Найбільше зростання порівняно з попереднім кварталом зафіксовано в Португалії (+1,6%), за нею йдуть Іспанія, Італія та Латвія (всі +0,5%). Зниження було зафіксовано в Ірландії (-2,7%), а також в Австрії (-0,3%). Темпи зростання в річному обчисленні були позитивними для всіх країн, окрім Німеччини (-0,1%).
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При цьому, щодо інфляції новини були не такі втішні. Зростання споживчих цін у Франції та Іспанії прискорилося. Ці цифри спонукатимуть обговорення про те, наскільки значне підвищення процентних ставок Європейський центральний банк обере наступним.
На тлі попередніх даних щодо ВВП трейдери посилили ставки на те, що ЄЦБ сповільнить підвищення ставки до 25 базисних пунктів на засіданні в травні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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