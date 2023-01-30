Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg — Finance.ua
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Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg

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Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg
Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg
У Німеччині знову заговорили про ймовірність рецесії. Усе через нові економічні дані.
Про це пише Bloomberg.
Наприкінці 2022 року економіка Німеччини впала на 0,2%. Це гірший результат, ніж раніше очікували. Крім того, особливо у поєднанні зі збільшенням плати за комунальні платежі ймовірність рецесії зростає.
За словами економістів, на початку 2023 року вони очікують помірного зниження реального ВВП країни, що є відображенням нижчого споживання.
Після м’якої зимової рецесії економіка, швидше за все, стабілізується навесні та знову почне значно розвиватися в середині 2023 року.
Попит падає оскільки зростання цін продовжує впливати на споживачів. Схожий тренд зафіксували у Швеції, оскільки економіка країни неочікувано скоротилася у четвертому кварталі 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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