Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg — Finance.ua

Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg Сьогодні 20:43 — Світ

Ризик рецесії для однієї із найпотужніших економік Європи знову зростає, – Bloomberg

У Німеччині знову заговорили про ймовірність рецесії. Усе через нові економічні дані.

Про це пише Bloomberg

Наприкінці 2022 року економіка Німеччини впала на 0,2%. Це гірший результат, ніж раніше очікували. Крім того, особливо у поєднанні зі збільшенням плати за комунальні платежі ймовірність рецесії зростає.

За словами економістів, на початку 2023 року вони очікують помірного зниження реального ВВП країни, що є відображенням нижчого споживання.

Після м’якої зимової рецесії економіка, швидше за все, стабілізується навесні та знову почне значно розвиватися в середині 2023 року.

Попит падає оскільки зростання цін продовжує впливати на споживачів. Схожий тренд зафіксували у Швеції, оскільки економіка країни неочікувано скоротилася у четвертому кварталі 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.