Євротрейдери заробили понад 300 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в Україні — Finance.ua

Євротрейдери заробили понад 300 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в Україні Сьогодні 19:45 — Енергетика

Євротрейдери заробили понад 300 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в Україні

Європейським трейдерам вдалося заробити близько 320 млн дол. завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України.

Про це пише The Economist.

Зазначається, що сховища у Європі цієї зими були переповнені, а зберігання газу в танкерах на морі було б дорогим.

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«Рішення європейських трейдерів було нетрадиційним: вони спрямували 3 млрд кубометрів газу на схід — в Україну. Це допомогло зберегти запаси ЄС впродовж цієї зими, знизивши ціни на газ на всьому континенті. Це також забезпечило значні прибутки для залучених компаній. Акос Лош з Колумбійського університету підрахував, що трейдери заробили на цьому до 300 млн євро (320 млн дол.)», — пише The Economist.

У матеріалі зазначається, що цей кейс виглядає як тест для майбутньої енергетичної стратегії Європи. Незважаючи на те, що енергетичні проблеми Європи стали менш гострими, доступні послуги зі зберігання забезпечують захист від майбутніх збоїв.

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