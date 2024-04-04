Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4%

Світ
11
Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4%
Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4%
Євростат повідомив, що інфляція в Єврозоні в березні впала до 2,4%, причому найнижчі показники були в Литві та Фінляндії, а найвищі - в Хорватії та Естонії.
Про це пише «Німецька хвиля».
Читайте також
Уповільнення інфляції в країнах Євросоюзу зокрема відзначається у сфері продуктів харчування. За даними Євростат, зростання цін на продукти, алкоголь і тютюн становило 2,7%.
Місяцем раніше цей показник становив 3,9%, а у січні - 5,6%. Зростання цін на послуги залишилося на тому ж рівні, що й у попередні місяці - 4,0%.
Читайте також
За оцінками статистиків, найнижчий рівень інфляції зафіксований у Литві та Фінляндії - 0,3 та 0,7% відповідно. Найвищі темпи зростання цін — у Хорватії (4,7%) та Естонії (4,1%).
У ФРН рівень інфляції у березні продовжив знижуватися, склавши 2,2% у річному вираженні. Мюнхенський інститут ifo також прогнозує, що влітку 2024 року темпи зростання цін у Німеччині впадуть нижче за 2-відсоткову позначку.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.