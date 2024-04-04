Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4% — Finance.ua

Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4% Сьогодні 19:30 — Світ

Євростат: інфляція в Єврозоні у березні знизилась до 2,4%

Євростат повідомив, що інфляція в Єврозоні в березні впала до 2,4%, причому найнижчі показники були в Литві та Фінляндії, а найвищі - в Хорватії та Естонії.

Про це пише «Німецька хвиля».

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Уповільнення інфляції в країнах Євросоюзу зокрема відзначається у сфері продуктів харчування. За даними Євростат, зростання цін на продукти, алкоголь і тютюн становило 2,7%.

Місяцем раніше цей показник становив 3,9%, а у січні - 5,6%. Зростання цін на послуги залишилося на тому ж рівні, що й у попередні місяці - 4,0%.

За оцінками статистиків, найнижчий рівень інфляції зафіксований у Литві та Фінляндії - 0,3 та 0,7% відповідно. Найвищі темпи зростання цін — у Хорватії (4,7%) та Естонії (4,1%).

У ФРН рівень інфляції у березні продовжив знижуватися, склавши 2,2% у річному вираженні. Мюнхенський інститут ifo також прогнозує, що влітку 2024 року темпи зростання цін у Німеччині впадуть нижче за 2-відсоткову позначку.

УНН За матеріалами:

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