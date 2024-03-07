Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ — Finance.ua

Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ

Зниження інфляції в січні 2024 року до 4,7% зумовили більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних врожаїв 2023 року, мораторій на підвищення низки тарифів на послуги ЖКГ, а також сповільнення зростання світових цін на нафту. За оцінками НБУ, інфляція продовжила знижуватися й в лютому.

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки зростання цін за лютий, але, згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція впала приблизно до 4,3%. Держстат оприлюднить офіційні дані 8 березня.

«Водночас сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску поступово вичерпуватимуться, а тиск з боку зростання заробітних плат підживлюватиме зростання цін», — йдеться в огляді.

За даними НБУ, більша пропозиція продуктів харчування в умовах теплішої погоди, подальших ефектів від значних врожаїв 2023 року та переорієнтації окремих виробників (зокрема яєць та молока) на внутрішній ринок стримували зростання цін на продукти харчування.

З іншого боку, інфляцію підживлювали скорочення пропозиції якісної продукції (зокрема і овочів борщового набору), перехід на дорожчу тепличну продукцію (помідори), а також менші обсяги польського імпорту (тверді сири, кисломолочна продукція).

Ціни на непродовольчі товари незначно знизилися, передусім за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Сповільнилося зростання вартості послуг, насамперед завдяки зменшенню тиску з боку витрат на харчову сировину та енергію, йдеться в огляді.

Ціни на пальне перебували практично на рівні січня минулого року. Така динаміка зумовлена передусім зниженням світових цін на нафту та диверсифікацією шляхів постачання пального, зокрема автогазу, пояснили в НБУ.

Алкогольні напої та тютюнові вироби надалі дорожчали повільнішими темпами через зменшення тиску з боку витрат на сировину та матеріали, а також збереження тиску з боку тіньової пропозиції.

Стримував адміністративну інфляцію також мораторій на підвищення низки тарифів на житловокомунальні послуги. Натомість пришвидшилося зростання цін на деякі ліки на тлі подорожчання імпорту, зазначають в НБУ.

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