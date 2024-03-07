Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ — Finance.ua
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Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ

Казна та Політика
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Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
Зниження інфляції в січні 2024 року до 4,7% зумовили більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних врожаїв 2023 року, мораторій на підвищення низки тарифів на послуги ЖКГ, а також сповільнення зростання світових цін на нафту. За оцінками НБУ, інфляція продовжила знижуватися й в лютому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2024 року).
Експерти НБУ не наводять цифри оцінки зростання цін за лютий, але, згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція впала приблизно до 4,3%. Держстат оприлюднить офіційні дані 8 березня.
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
«Водночас сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску поступово вичерпуватимуться, а тиск з боку зростання заробітних плат підживлюватиме зростання цін», — йдеться в огляді.
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
За даними НБУ, більша пропозиція продуктів харчування в умовах теплішої погоди, подальших ефектів від значних врожаїв 2023 року та переорієнтації окремих виробників (зокрема яєць та молока) на внутрішній ринок стримували зростання цін на продукти харчування.
З іншого боку, інфляцію підживлювали скорочення пропозиції якісної продукції (зокрема і овочів борщового набору), перехід на дорожчу тепличну продукцію (помідори), а також менші обсяги польського імпорту (тверді сири, кисломолочна продукція).
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
Ціни на непродовольчі товари незначно знизилися, передусім за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Сповільнилося зростання вартості послуг, насамперед завдяки зменшенню тиску з боку витрат на харчову сировину та енергію, йдеться в огляді.
Ціни на пальне перебували практично на рівні січня минулого року. Така динаміка зумовлена передусім зниженням світових цін на нафту та диверсифікацією шляхів постачання пального, зокрема автогазу, пояснили в НБУ.
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
Алкогольні напої та тютюнові вироби надалі дорожчали повільнішими темпами через зменшення тиску з боку витрат на сировину та матеріали, а також збереження тиску з боку тіньової пропозиції.
Стримував адміністративну інфляцію також мораторій на підвищення низки тарифів на житловокомунальні послуги. Натомість пришвидшилося зростання цін на деякі ліки на тлі подорожчання імпорту, зазначають в НБУ.
Чому уповільнилася інфляція, та що буде з цінами в Україні в найближчі місяці: прогноз НБУ
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За матеріалами:
РБК-Україна
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