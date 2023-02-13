Євросоюз зміг уникнути економічного спаду - ЄК — Finance.ua

Євросоюз зміг уникнути економічного спаду - ЄК Сьогодні 17:40 — Світ

Євросоюз зміг уникнути економічного спаду - ЄК

Попри важкі економічні наслідки для європейської та світової економіки, що спричинені агресивною війною росії проти України, Європейський Союз зміг уникнути економічного спаду та зберегти перспективи економічного зростання, хоча фактори ризику не були усунуті повною мірою.

Такі висновки містяться у зимовому економічному прогнозі ЄС, оприлюдненому на сайті Європейської комісії.

«Майже рік тому росія розпочала агресивну війну проти України, але і в цих умовах економіка ЄС вступила у 2023 рік із кращими показниками, ніж прогнозувалися восени. Зимовий економічний прогноз піднімає прогнозований показник зростання на цей рік до 0,8% для ЄС та до 0,9% для Єврозони. Обидві (економічні) сфери мають можливість уникнути технічного зниження, що передбачалося для початку року. Прогноз також дещо знижує інфляційні очікування як у 2023, так і у 2024 році», - йдеться у повідомленні.

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За прогнозом, попри економічні шоки, які європейська економіка пережила минулого року, за показниками 2022 року рівень річного економічного зростання оцінюється у 3,5% як для ЄС, так і для Єврозони.

Серед факторів зростання названі зусилля ЄС у подоланні енергетичної кризи, що була спровокована діями росії.

«Триваюча диверсифікація джерел постачання та різке падіння споживання дозволило зберегти заповнення газових сховищ на рівні, що перевищує показники минулих років, та оптові ціни на газ впали нижче довоєнного рівня. На додаток ринок праці ЄС продовжив демонструвати потужні показники, за якими рівень безробіття залишався на найнижчому за довгий час рівні у 6,1% до завершення 2022 року. Підвищився рівень (споживчої) впевненості, тож дослідження, що проведені у січні, дозволяють припускати, що економічна активність дозволить подолати проблеми у першому кварталі 2023 року», - йдеться у документі.

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Серед факторів ризику названі все ще відносно високі ціни на енергію для споживачів та для бізнесу, а також високий рівень інфляції, що був зареєстрований у січні (8.5% для Єврозони, що є нижчим від рекордного показника у 10,6% у жовтні минулого року). Дається взнаки також зниження купівельної спроможності громадян та домогосподарств внаслідок цих факторів. Це може потенційно мати негативний вплив на бізнесову активність та скоротити обсяги інвестицій.

Таким чином, перехідний зимовий економічний прогноз ЄС на 2023 рік передбачає зростання на 0,8% для ЄС та 0,9% для Єврозони, що, є вищим від попереднього осіннього прогнозу, відповідно, на 0,5 та 0,6 відсоткового пункту.

Прогноз економічного зростання для 2024 року залишається незмінним на рівні 1,5% для ЄС та 1,5% для Єврозони. Це майже на 1 відсоток перевищує показники, що передбачалися в осінньому економічному прогнозі.

Як вже повідомлялося, Єврокомісія оприлюднює прогноз економічного розвитку двічі на рік – взимку та влітку кожного року, восени та навесні – перехідні прогнози, які складаються на основі економічних показників протягом кожного кварталу як для країн-членів, так і в цілому для ЄС.

Наступний перехідний економічний прогноз ЄС буде оприлюднений у травні 2023 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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