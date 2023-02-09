Найбільша економіка Європи заявила про уповільнення інфляції — Finance.ua

Найбільша економіка Європи заявила про уповільнення інфляції Сьогодні 15:31 — Світ

Найбільша економіка Європи заявила про уповільнення інфляції

Німеччина, яка є найбільшою економікою єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні в порівнянні з минулим місяців.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на Федеральне статистичне агентство Німеччини, рівень інфляції знизився до 9,2% в січні з 9,6% в грудні.

Як йдеться в матеріалі, економісти очікували на зростання інфляції до 10% за підсумками січня.

На Німеччину припадає близько чверті всіх цінових даних, що використовуються для розрахунку інфляції в Єврозоні.

Будь-яка зміна в показниках за січень може змінити уявлення про те, наскільки швидко знижується ціновий тиск в регіоні, і змінити очікування щодо того, коли Європейський центральний банк припинить підвищувати процентні ставки.

Визначення рівня німецької інфляції ускладнюється роллю державних субсидій, покликаних пом’якшити вплив підвищення цін на енергоносії на домогосподарства. У грудні країна сплатила рахунки за газ більшості німецьких домогосподарств. Це була одноразова виплата, відтак у січні споживчі рахунки за енергоносії знову зросли.

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УНІАН За матеріалами:

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