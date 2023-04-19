Євросоюз застосує «превентивні заходи» до агропродукції з України — Finance.ua
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Євросоюз застосує «превентивні заходи» до агропродукції з України

Аграрний ринок
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Євросоюз застосує «превентивні заходи» до агропродукції з України
Євросоюз застосує «превентивні заходи» до агропродукції з України
ЄС у відповідь на прохання Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії вживе превентивних заходів до зернових з України та додасть 100 млн євро допомоги фермерам, що протестують.
Про це з посиланням на рішення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн 19 квітня заявила на брифінгу в Брюсселі директор із політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант.
За її словами, фон дер Ляйєн закликала уряди п’яти європейських країн, які просили вирішити питання ввезення української агропродукції, виробити загальноєвропейський підхід у межах принципу єдиних ринків і митного союзу, а також пообіцяла додаткову фінансову допомогу фермерам і обмежувальні заходи проти української продукції.
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«Глава Єврокомісії представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках», — сказала Спінант, коментуючи відповідь фон дер Ляйєн на лист прем’єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.
Зокрема, до вже наданого пакету в 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.
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«По-друге, ми будемо застосовувати превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів», — додала Спінант.
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Вона також повідомила, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить ці напрямки дій та пропозиції з міністрами відповідних п’яти держав-членів, а також із колегами з України.
«Із самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, в тому числі сільськогосподарської продукції, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна, а також вирішити проблеми, пов’язані з продовольчою безпекою, і ми повністю віддані підтримці наших фермерів», — наголосила представник Єврокомісії.
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Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України. Польські аграрії протягом кількох місяців протестували проти перевезення через Польщу до третіх країн української агропродукції. Вони заявляли, що значна частина українського зерна не вирушає транзитом далі, а осідає у Польщі, створюючи дисбаланс на польських ринках та знижуючи ціни на продукцію польських фермерів.
Пізніше про тимчасову заборону на імпорт зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявили Угорщина та Словаччина. 19 квітня до них приєдналася Болгарія, яка дозволила лише транзит.
Представник Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила, що ЄС виступає проти такої заборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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