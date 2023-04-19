У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни — Finance.ua

У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни Сьогодні 14:36 — Аграрний ринок

У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни

Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд.

найбільша частка збитків агросектору — через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109.6 тис. одиниць сільгосптехніки. За оцінкою експертів проєкту KSE Institute «Росія заплатить»,— через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109.6 тис. одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків цієї сфери повʼязана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1.87 млрд.

Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8.2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3.25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість їхнього відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у $1.33 млрд.

Які регіони постраждали найбільше? Найбільших збитків агросектору війна, розпочата росією, нанесла Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони у топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих обʼєктів.

Оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає такі втрати:

сільськогосподарської техніки, елеваторів та інших зерносховищ,

тваринництва від загибелі та забою тварин через неможливість їхнього утримання,



виробників багаторічних культур через пошкодження насаджень,



бджільництва,



факторів виробництва та готової продукції через їх пошкодження та крадіжки.



Обрахунки втрат земельного фонду будуть оцінені у наступних випусках звіту.

Вищезазначені втрати оцінюються непрямими методами у поєднанні з державною йрегіональною статистикою, а також даними з опитувань сільськогосподарських виробників, проведених у 2022 році.

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