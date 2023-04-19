У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни — Finance.ua
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У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни

Аграрний ринок
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У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни
У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни
Сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, складає $8,7 млрд.
За оцінкою експертів проєкту KSE Institute «Росія заплатить», найбільша частка збитків агросектору — через знищення та пошкодження сільгосптехніки, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109.6 тис. одиниць сільгосптехніки.
Друга за розміром категорія збитків цієї сфери повʼязана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1.87 млрд.
Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8.2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3.25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість їхнього відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у $1.33 млрд.
Які регіони постраждали найбільше? Найбільших збитків агросектору війна, розпочата росією, нанесла Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони у топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих обʼєктів.
У KSE підрахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни
Оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає такі втрати:
  • сільськогосподарської техніки, елеваторів та інших зерносховищ,
  • тваринництва від загибелі та забою тварин через неможливість їхнього утримання,
  • виробників багаторічних культур через пошкодження насаджень,
  • бджільництва,
  • факторів виробництва та готової продукції через їх пошкодження та крадіжки.
Обрахунки втрат земельного фонду будуть оцінені у наступних випусках звіту.
Вищезазначені втрати оцінюються непрямими методами у поєднанні з державною йрегіональною статистикою, а також даними з опитувань сільськогосподарських виробників, проведених у 2022 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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