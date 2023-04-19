У яких країнах ЄС протестували проти українського зерна та тимчасово заборонили його імпорт — Finance.ua

У яких країнах ЄС протестували проти українського зерна та тимчасово заборонили його імпорт Сьогодні 15:12 — Аграрний ринок

У яких країнах ЄС протестували проти українського зерна та тимчасово заборонили його імпорт

Європейські фермери вже кілька місяців протестують проти ввезення української продукції. На тлі блокування чорноморських портів минулого року з України було запущено «шляхи солідарності», якими зерно вивозилося через території сусідніх країн. Потік української продукції, яка осідала у цих країнах, викликав конкуренцію на внутрішніх ринках та зниження цін. За оцінкою Єврокомісії на кінець березня, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 млн євро від напливу дешевшого українського зерна. Незважаючи на солідарність з Україною, деякі країни почали запроваджувати тимчасову заборону на імпорт.

Польські фермери почали протестувати проти ввезення у країну українського зерна ще з початку року. 16 лютого вони влаштували 48-годинну забастовку на пункті пропуску «Дорогуськ», а 7 березня — блокували дорогу державного значення через зниження цін на продовольство.

У квітні через кризу і протести у відставку подав міністр сільського господарства Польщі.

Під час візиту до Варшави президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Польща знайшли вихід із ситуації. А днями стало відомо, що польський уряд тимчасово — до 30 червня — зупинив імпорт українського зерна. При цьому обмеження поширюватиметься і на транзит.

Міністерство аграрної політики висловило жаль через таке рішення, оскільки воно суперечить домовленостям двох країн.

«Тиждень тому ми погодили, що 4 культури — пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку — до 1 липня 2023 року через Польщу йдуть лише транзитом. Ми розуміємо, що у польських фермерів склалася складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України», — кажуть у відомстві.

Переговори з цього питання триватимуть.

На такий самий термін — з 19 квітня до 30 червня — імпорт українського зерна заборонили Словаччина та Угорщина. Але із збереженням транзиту. В угорському уряді при цьому заявили, що українські фермери працюють із «виробничими практиками, які більше не дозволені ЄС, а імпорт унеможливив збут продукції вітчизняними та центральноєвропейськими фермерами».

Заборону імпорту розглядають ще дві країни — Болгарія та Румунія. Там, як і в Польщі, були масштабні протести фермерів через зниження цін на їхню продукцію. Зокрема, румунські аграрії пригрозили 7 червня розпочати загальнонаціональну акцію протести до виконання вимог про заборону на рік транзиту та ввезення сільгосппродукції з України на рік.

Європейська комісія не дуже задоволена односторонніми діями цих п’яти країн, нагадавши, що торгова політика є компетенцією ЄС. За інформацією ЗМІ, у Брюсселі хочуть організувати зустріч із міністрами з Польщі, Румунії, Словаччини, Болгарії та Угорщини, щоб обговорити проблему.

Крім того, також, за інформацією польського ЗМІ, для фермерів перерахованих країн готують ще один пакет підтримки на суму 100 млн євро.

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