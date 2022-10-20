Євросоюз заощадив 11 мільярдів євро на імпорті газу — Finance.ua

Євросоюз заощадив 11 мільярдів євро на імпорті газу Вчора 15:33 — Енергетика

Відновлювані джерела енергії дозволили Європейському Союзу уникнути імпорту природного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.

Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G і Ember, пише видання Euractiv

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Згідно з новим звітом, з березня 2022 року сонячна і вітрова енергія виробила чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.

Своєю чергою, це також допомогло пом’якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, і зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням і серією відмов у французькому атомному секторі.

«Вітер і сонце вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший», — сказав старший аналітик Ember Кріс Росслоу.

Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.

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УНІАН За матеріалами:

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