Євросоюз заощадив 11 мільярдів євро на імпорті газу — Finance.ua

Євросоюз заощадив 11 мільярдів євро на імпорті газу
Відновлювані джерела енергії дозволили Європейському Союзу уникнути імпорту природного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.
Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G і Ember, пише видання Euractiv.
Згідно з новим звітом, з березня 2022 року сонячна і вітрова енергія виробила чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.
Своєю чергою, це також допомогло пом’якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, і зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням і серією відмов у французькому атомному секторі.
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«Вітер і сонце вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший», — сказав старший аналітик Ember Кріс Росслоу.
Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.
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