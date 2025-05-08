Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля — Finance.ua
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Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля

Енергетика
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Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля
Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля
Угорщина та Словаччини передбачувано виступили проти ініціативи REPowerEU, що передбачає припинення імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Дві країни Європейського Союзу обіцяють не підтримувати цю програму і скаржаться на можливі величезні збитки через відмову від російських газу, нафти та ядерної енергії.
Зокрема, як повідомляє Dennik N, словацький прем’єр Роберт Фіцо впевнений, що для Євросоюзу наслідки такого рішення будуть серйознішими, аніж для росії. Тому він назвав дорожню карту REPowerEU неприйнятною для його країни.
«Просимо Європейську комісію: п’ять разів відміряйте — один раз відріжте», — сказав очільник уряду Словаччини. Водночас він визнав, що для ухвалення нової стратегії достатньо простої більшості країн ЄС, тому він не зможе перешкодити цьому.
Фіцо нагадав, що Словаччина підписала з російським газовим монополістом «Газпромом» контракт на постачання газу до 2034 року, і наслідки розірвання угоди можуть бути передбачуваними. Також словацький прем’єр висловив побоювання щодо зростання цін на газ, але визнав важливість стратегічної мети зменшення залежності ЄС від інших країн.
За матеріалами:
Обозреватель
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