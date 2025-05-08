Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля — Finance.ua

Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля Сьогодні 10:13 — Енергетика

Дві країни ЄС не хочуть злазити з «газової голки» кремля

Угорщина та Словаччини передбачувано виступили проти ініціативи REPowerEU, що передбачає припинення імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Дві країни Європейського Союзу обіцяють не підтримувати цю програму і скаржаться на можливі величезні збитки через відмову від російських газу, нафти та ядерної енергії.

Зокрема, як повідомляє Dennik N , словацький прем’єр Роберт Фіцо впевнений, що для Євросоюзу наслідки такого рішення будуть серйознішими, аніж для росії. Тому він назвав дорожню карту REPowerEU неприйнятною для його країни.

«Просимо Європейську комісію: п’ять разів відміряйте — один раз відріжте», — сказав очільник уряду Словаччини. Водночас він визнав, що для ухвалення нової стратегії достатньо простої більшості країн ЄС, тому він не зможе перешкодити цьому.

Фіцо нагадав, що Словаччина підписала з російським газовим монополістом «Газпромом» контракт на постачання газу до 2034 року, і наслідки розірвання угоди можуть бути передбачуваними. Також словацький прем’єр висловив побоювання щодо зростання цін на газ, але визнав важливість стратегічної мети зменшення залежності ЄС від інших країн.

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