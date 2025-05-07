Де в Євросоюзі найвищі та найнижчі ціни на газ для домогосподарств (інфографіка) — Finance.ua

Де в Євросоюзі найвищі та найнижчі ціни на газ для домогосподарств (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Енергетика

Де в Євросоюзі найвищі та найнижчі ціни на газ для домогосподарств (інфографіка)

У другій половині 2024 року ціни на газ для домогосподарств у ЄС зросли вперше після їх зниження після енергетичної кризи 2022 року.

Середні ціни, включаючи податки, зросли до 12,33 євро за 100 кВт·год, порівняно з 11,04 євро у першій половині року. Це найвища зафіксована ціна з початку збору даних у 2008 році.

Ця інформація взята з даних про ціни на газ, нещодавно опублікованих Євростатом

Читайте також ЄС пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року — Bloomberg

Причини зростання

Зростання значною мірою зумовлене підвищенням податків у багатьох країнах ЄС, оскільки попередні заходи щодо пом’якшення податків були скорочені.

Найвищі ціни були зафіксовані у Швеції — 18,93 євро за 100 кВт⋅год, далі йдуть Нідерланди (16,71 євро) та Італія (15,86 євро).

Найнижчі ціни

І навпаки, Угорщина (3,20 євро за 100 кВт⋅год), Хорватія (4,60 євро) та Румунія (5,40 євро) повідомили про найнижчі ціни.

У річному обчисленні, у 6 країнах ЄС спостерігалося зростання цін порівняно з другою половиною 2023 року. Це зростання було значною мірою зумовлене вищими податками, оскільки різні податкові знижки були скорочені або скасовані.

Натомість, 14 країн ЄС повідомили про зниження цін на газ, головним чином через зниження витрат на енергоносії та постачання.

Виражені у стандарті купівельної спроможності

Найвищі ціни на природний газ для домогосподарств спостерігалися в Португалії (16,60), Італії (16,49) та Швеції (16,08).

Найнижчі ціни на основі СПС були в Угорщині (4,72), Люксембурзі (5,57) та Хорватії (6,67).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у Європейському Союзі пропонують до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з росії, аби розірвати зв’язки з москвою в питанні енергоресурсів.

Попри зусилля ЄС зменшити закупівлі в росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, відмовитися від імпорту дешевого російського газу було вкрай складно.

Минулого року імпорт з росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу. До 2022 року ЄС імпортував 40% російського блакитного палива.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин — і поліс у вас на email:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.