Країни ЄС до березня 2023 року мають скоротити щомісячне споживання газу на 15%, — заява Єврокомісії — Finance.ua
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Країни ЄС до березня 2023 року мають скоротити щомісячне споживання газу на 15%, — заява Єврокомісії

Енергетика
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У вівторок, 18 жовтня, в ЄС внесли додаткові пропозиції щодо боротьби з високими цінами на енергоносії та забезпечення безпеки постачання.
Про це повідомляється на сторінці Європейської комісії.
Сьогодні Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ у ЄС та забезпечення безперебійного постачання цієї зими. Це буде здійснюватися за рахунок спільних закупівель газу, механізмів обмеження цін на газовій біржі TTF, нових заходів щодо прозорого використання інфраструктури та солідарності між державами-членами, а також постійних зусиль зниження попиту на газ.
Серед іншого, у короткостроковій перспективі є пропозиція механізму корекції цін для встановлення динамічної межі цін для транзакцій на газовій біржі TTF, а також тимчасового обмежувача або смуги пропускання для запобігання різким стрибкам цін на ринках деривативів.
Також Єврокомісія запропонувала такі кроки:
  • Єврокомісія запропонувала обов’язкову спільну закупівлю газу на рівні 15% від загальної потреби;
  • Країни ЄС будуть зобов’язані поінформувати Єврокомісію перед будь-якою закупівлею газу;
  • Єврокомісія має намір до березня 2023 р. створити новий ціновий еталон для СПГ;
  • ЄК запропонувала виділити 40 млрд євро для допомоги жителям та компаніям ЄС на фоні енергокризи;
  • Країни ЄС до березня 2023 року мають скоротити щомісячне споживання газу на 15%;
  • Єврокомісія запропонувала зобов’язати країни ЄС ділитися одна з одною газом у разі НП.
«Вторгнення росії в Україну докорінно змінило ситуацію на енергетичному ринку ЄС. Інструменти та правила, які добре служили нам раніше, більше не підходять для забезпечення надійного та доступного енергопостачання. Щоб ефективно впоратися з цією кризою, ми маємо можливість купувати газ разом, орієнтуватися на надмірно високі ціни та забезпечувати солідарність між нашими державами-членами у разі дефіциту», — заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.
За матеріалами:
РБК-Україна
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