Як Європа вибирається з російської енергетичної пастки — Finance.ua

Як Європа вибирається з російської енергетичної пастки Вчора 10:12 — Енергетика

Як Європа вибирається з російської енергетичної пастки

Короткострокові та довгострокові контракти європейських країн з Газпромом щодо імпорту газу закінчуються. Finance.ua простежив , як Європа вибирається з російської енергетичної пастки та про що свідчать останні керівні документи та заяви офіційних осіб.

Нові газові контракти з рф всьо?

В Європейській комісії прагнуть диверсифікувати джерела й укласти контракти з новими партнерами:

збільшити постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі США та Канади, а також трубопровідного та СПГ з Норвегії;

активізувати співпрацю з Азербайджаном, особливо у межах Південного газового коридору;

укласти угоди з такими постачальниками газу, як Єгипет та Ізраїль, щодо збільшення постачання СПГ;

відновити енергетичний діалог з Алжиром;

налагодити співпрацю з великими виробниками в Перській Затоці, включно з Катаром, а також з Австралією.

Утім, наразі є різний досвід.

До кінця 2022 року Польща має контракт із Газпромом на постачання газу на суму близько 10 млрд злотих на рік. Державна нафтогазова компанія PGNiG давно заявляла, що контракт не буде продовжений. План на майбутнє передбачав: сировина з росії буде замінена збільшенням постачання скрапленого газу, а також завдяки новому газопроводу Baltic Pipe, по якому піде паливо з Норвегії.

А вже 27 вересня Baltic Pipe урочисто відкрили. Президент Анджей Дуда назвав газопровід польською мрією тих, «хто мав бачення зміцнення незалежності нашої країни».

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Того самого дня в Будапешті відбулася подія протилежного характеру. У МЗС Угорщини підписали з Газпромом нову 15-річну угоду про постачання природного газу.

Водночас міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що для Угорщини «енергетична безпека — це питання суверенітету та економіки, а не політичне питання». «Не можна опалювати будинки політичними заявами», — додав Сійярто.

Від 27 червня, за рішенням Європарламенту, діє Регламент про зберігання газу (Regulation (EU) 2022/1032) . Передбачається, що підземні сховища газу на території країн ЄС до зими 2022–2023 рр. повинні бути заповненими щонайменше на 80% потужності і на 90% — перед наступними зимовими періодами.

Загалом ЄС намагатиметься колективно заповнити щонайменше 85% загальних потужностей підземних сховищ газу в ЄС у 2022 році.

Детальніше про заходи, яких планує вживати Європа, аби відмовитися від російських енергоносіїв, ми розповіли у статті:

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