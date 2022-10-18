Споживання російського газу в Європі впало в п'ять разів — Finance.ua

Споживання російського газу в Європі впало в п'ять разів Вчора 09:31 — Енергетика

Споживання російського газу в Європі за підсумками останнього місяця знизилося з понад 40% до 8% і продовжує падати.

Про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Споживання російського газу в Європі швидко падає в бік нуля. Вже за підсумками останнього місяця воно впало з більш ніж 40% в європейському вимірі, до менш ніж 10%, близько 8%. І продовжує знижуватися», — сказав він.

У зв’язку з цим, Харченко сумнівається, що росія буде інвестувати у відновлення «Північних потоків», які до пошкодження в результаті вибухів поставляли блакитне паливо в Європу.

«У мене дуже сумні для Росії передбачення щодо обсягів газу, які вони зможуть поставляти на європейські та світові ринки, після того, як Європа повністю замістить російські поставки. росія буде сидіти на цьому газі та й годі», — вважає експерт.

За його словами, після відходу з ринку рф західних компаній, в росії також продовжує скорочуватися видобуток нафти. А введення цінових обмежень буде істотним ударом по доходах рф.

«Очікуємо, що буде введено цінову стелю. Дуже напружені переговори з цього приводу тривають, але є багато обнадійливих сигналів. Хочу вірити, що цінова стеля на російську нафту в 60 доларів, про яку йде активний діалог, запрацює. Це буде шаленим ударом по доходах рф від нафти, а це, нагадую, більше ніж 110 млрд доларів у 2021 році. Після введення санкцій ця сума зменшиться втричі або більше», — уточнив Харченко.

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УНІАН За матеріалами:

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