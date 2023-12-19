Євросоюз розпочинає розслідування щодо соцмережі X (Twitter) — Finance.ua

Євросоюз розпочинає розслідування щодо соцмережі X (Twitter) Сьогодні 02:06 — Фондовий ринок

Євросоюз розпочинає розслідування щодо соцмережі X (Twitter)

Європейський Союз заявив, що розпочинає розслідування щодо платформи соціальних мереж X (раніше Twitter) через імовірне порушення Закону ЄС про цифрові послуги. Це буде перше таке розслідування блоку після ухвалення закону.

Про це пише Reuters.

Закон, який набув чинності в листопаді минулого року, вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій.

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Єврокомісія повідомила, що тепер у першочерговому порядку проведе поглиблене розслідування щодо X і продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв'ю та перевірки.

Розслідування щодо X буде зосереджене на протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією.

Також ЄС розслідуватиме заходи, вжиті компанією для підвищення прозорості своєї платформи, а ще — «ймовірно, оманливий дизайн інтерфейсу користувача», наприклад сині галочки, які видають за платну підписку.

Закон про цифрові послуги ЄС запровадив нові правила модерації контенту, конфіденційності користувачів і прозорості. Будь-якій компанії, яка порушить правила, загрожує штраф розміром до 6% її світового прибутку.

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