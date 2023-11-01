Twitter/X тепер коштує удвічі дешевше, ніж його купував Маск — Finance.ua
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Twitter/X тепер коштує удвічі дешевше, ніж його купував Маск

Фондовий ринок
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Twitter/X тепер коштує удвічі дешевше, ніж його купував Маск
Twitter/X тепер коштує удвічі дешевше, ніж його купував Маск
Соцмережа Twitter/ X зараз оцінюється у 19 мільярдів доларів. Рік тому Ілон Маск придбав її за 44 мільярди доларів, пише The Verge.
Таким чином, вартість цієї соцмережі знизилась на 55%. Про це йдеться у внутрішніх документах компанії.

Twitter/X тепер коштує 19 мільярдів доларів

30 жовтня співробітники X отримали частку у компанії вартістю 19 мільярдів доларів або 45 доларів за акцію. Раніше під час купівлі компанії акція вартувала 54,20 доларів.
Ілон Маск заявляв, що він переплатив за соцмережу. На його думку, вартість компанії становить 20 мільярдів доларів, назвавши її «зворотним стартапом».
Нагадаємо, що нещодавно австралійський регулятор наклав штраф на компанію Х, яка належить Ілону Маску, у розмірі 386 тисяч доларів. Причина — відмова співпрацювати з розслідуванням практики протидії жорстокому поводженню з дітьми.
Зазначається, що цей факт став потужним репутаційним ударом, адже рекламодавці почали менше інвестувати у компанію. Причиною цього є припинення модерації більшості вмісту та відновлення тисячі заборонених облікових записів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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