Євросоюз оштрафував Intel на $400 млн у справі, яка тривала кілька десятиліть — Finance.ua

Євросоюз оштрафував Intel на $400 млн у справі, яка тривала кілька десятиліть Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Євросоюз оштрафував Intel на $400 млн у справі, яка тривала кілька десятиліть

Євросоюз оштрафував Intel на $400 млн в антимонопольній справі, які компанія заробила протягом 2002 до 2006 року.

Про це пише Reuters.

Початковий рекордний штраф у 1,06 млрд євро в 2009 році скасував торік Генеральний суд Люксембургу. Однак суд погодився з Єврокомісією, що Intel незаконно виключила конкурентів з ринку, що спонукало антимонопольний орган ЄС відновити справу.

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Постанова 2009 року звинуватила Intel у блокуванні конкурентної компанії AMD. Наглядовий орган Євросоюзу знову наклав штраф за дії компанії протягом листопада 2002 до грудня 2006 року.

Тоді компанія платила HP, Acer і Lenovo за призупинення або затримку випуску конкурентних продуктів.

«Генеральний суд підтвердив, що необґрунтовані обмеження Intel — це зловживання домінантним становищем на ринку відповідно до правил конкуренції ЄС», — йдеться у заяві Європейської комісії.

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