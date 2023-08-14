В Австралії підрозділ Dell оштрафували за введення клієнтів в оману щодо знижок — Finance.ua
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В Австралії підрозділ Dell оштрафували за введення клієнтів в оману щодо знижок

Фондовий ринок
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Федеральний суд Австралії зобов’язав місцевий підрозділ компанії Dell сплатити 10 млн австралійських доларів (6,46 млн доларів) штрафу за оманливу інформацію на своєму вебсайті про знижки на додаткові комп’ютерні монітори.
Про це пише Reuters.
«Федеральний суд у червні визнав компанію Dell Australia винною у судовому позові, поданому органом регулювання конкуренції країни, у введенні клієнтів в оману щодо цін або знижок на додаткові монітори на її вебсайті», — йдеться в повідомленні.
За словами комісарки Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів Лізи Карвер, рішення суду є сигналом для компаній про те, що надання неправдивих відомостей про ціни або завищення знижок є серйозним порушенням законодавства про захист прав споживачів і тягне за собою значні штрафи.
Зазначається, що компанія Dell Australia, яка продала понад 5300 додаткових моніторів із завищеними знижками в період з серпня 2019 року до 16 грудня 2021 року, працюватиме з постраждалими клієнтами, щоб забезпечити відповідне відшкодування плюс відсотки, і вживає заходів для вдосконалення процесів ціноутворення, щоб гарантувати, що така помилка більше не повторюється.
За матеріалами:
Економічна Правда
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