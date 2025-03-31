Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року — Finance.ua

Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року
Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. План визначає пріоритетні дії, виконання яких дає змогу визнати окремі електронні довірчі послуги України у 2026 році та досягти режиму внутрішнього ринку для цих послуг із 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
За умови успішного виконання плану:
- у 2026 році ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, що дозволить їх законне використання в Європі;
- з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації та електронні довірчі послуги будуть автоматично визнаватися в ЄС на рівних умовах з європейськими.
Це дасть змогу українцям безперешкодно підписувати документи, користуватися електронними послугами в ЄС та взаємодіяти з європейськими установами, використовуючи українські електронні підписи.
Процес містить кілька етапів, серед них:
- оцінка українського законодавства;
- тестування транскордонної сумісності послуг;
- внесення змін до українських законів.
Україна вже розпочала підготовку до змін у законодавстві та інфраструктурі для відповідності новим європейським стандартам.
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