Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року — Finance.ua

Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Євросоюз автоматично визнаватиме українські електронні підписи з 2027 року

Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. План визначає пріоритетні дії, виконання яких дає змогу визнати окремі електронні довірчі послуги України у 2026 році та досягти режиму внутрішнього ринку для цих послуг із 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За умови успішного виконання плану:

у 2026 році ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, що дозволить їх законне використання в Європі;

з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації та електронні довірчі послуги будуть автоматично визнаватися в ЄС на рівних умовах з європейськими.

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Це дасть змогу українцям безперешкодно підписувати документи, користуватися електронними послугами в ЄС та взаємодіяти з європейськими установами, використовуючи українські електронні підписи.

Процес містить кілька етапів, серед них:

оцінка українського законодавства;

тестування транскордонної сумісності послуг;

внесення змін до українських законів.

Україна вже розпочала підготовку до змін у законодавстві та інфраструктурі для відповідності новим європейським стандартам.

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