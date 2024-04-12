Європейський парламент схвалив реформу ринку електроенергії ЄС — Finance.ua

Європейський парламент схвалив реформу ринку електроенергії ЄС Сьогодні 10:45 — Енергетика

Європейський парламент схвалив реформу ринку електроенергії ЄС

Європейський парламент ухвалив запропоновану реформу ринку електроенергії ЄС, яка, зокрема, має знизити залежність ціни на електроенергію від нестабільних цін на викопне паливо і прискорити розгортання відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляється на порталі Європарламенту

433 депутати підтримали реформу, 140 голосували проти, а 15 утрималися.

Зазначається, що реформа спрямована на захист споживачів від стрибків цін, прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та покращення захисту прав споживачів.

Європейська Комісія, яка представила пропозицію, заявляє, що реформа ринку спрямована на те, щоб зробити енергетичний ринок ЄС більш стійким і зробити рахунки за електроенергію європейських споживачів і компаній більш незалежними від короткострокової ринкової ціни на електроенергію.

Згідно з пропозицією, яку ухвалив Європарламент, вразливі споживачі будуть захищені від відключення електроенергії, в тому числі під час суперечок між постачальниками та споживачами.

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Відповідно до законопроєкту, який ще потребує формального затвердження Радою ЄС, щоб стати законом, у разі дуже високих цін і за певних умов ЄС може оголосити регіональну або загальноєвропейську кризу цін на електроенергію, що дозволить країнам-членам вжити тимчасових заходів для встановлення цін на електроенергію для малих і середніх підприємств та енергоємних промислових споживачів.

Реформа також дозволить використовувати так звані контракти на різницю (CfD), або еквівалентні схеми з такими ж наслідками, у всіх інвестиціях у нове виробництво електроенергії, незалежно від того, чи це відновлювані джерела енергії, чи атомна енергетика, заявили в Європарламенті.

«Парламент зробив крок вперед у демократизації енергетики, створивши ринкову модель, яка реагує на недоліки, виявлені енергетичною кризою. Всі споживачі, включаючи мікро-, малі та середні підприємства, матимуть доступ до довгострокових, доступних та стабільних цін», — сказав депутат Європарламенту Ніколас Гонсалес Касарес.

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