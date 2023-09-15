Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5%

Світ
33
Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у повідомленні регулятора. Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. Це відбулося вдесяте поспіль.
Рішення, яке ЄЦБ ухвалив на засіданні 14 вересня, набуде чинності з 20 вересня.
Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу «зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника».
«Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність», — йдеться у заяві.
Читайте також
ЄЦБ заявив, що з метою повернення інфляції до 2% готовий коригувати інструменти.
За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му — до 2,1%.
Опитані Bloomberg економісти вважають, що це ймовірний пік найагресивнішого циклу жорсткості монетарної політики в регіоні.
Нагадаємо, до цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.
У липні ЄЦБ підвищив усі три ставки також на 25 б.п. Базова ставка за кредитами наразі становить 4,25%, ставка за депозитами — до 3,75%, ставка за маржинальними кредитами — 4,5%
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.