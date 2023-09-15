Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5% — Finance.ua

Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5% Сьогодні 11:11 — Світ

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, йдеться у повідомленні регулятора. Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. Це відбулося вдесяте поспіль.

Рішення, яке ЄЦБ ухвалив на засіданні 14 вересня, набуде чинності з 20 вересня.

Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу «зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника».

«Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність», — йдеться у заяві.

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ЄЦБ заявив, що з метою повернення інфляції до 2% готовий коригувати інструменти.

За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му — до 2,1%.

Опитані Bloomberg економісти вважають, що це ймовірний пік найагресивнішого циклу жорсткості монетарної політики в регіоні.

Нагадаємо, до цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.

У липні ЄЦБ підвищив усі три ставки також на 25 б.п. Базова ставка за кредитами наразі становить 4,25%, ставка за депозитами — до 3,75%, ставка за маржинальними кредитами — 4,5%

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