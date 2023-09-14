ЄЦБ очікує інфляцію в єврозоні вище ніж 3% у 2024 році — Finance.ua

ЄЦБ очікує інфляцію в єврозоні вище ніж 3% у 2024 році Сьогодні 06:22 — Світ

ЄЦБ очікує інфляцію в єврозоні вище ніж 3% у 2024 році

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище ніж 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що квартальні прогнози ЄЦБ передбачають, що у 2024 році інфляція перевищить 3%, що суперечить очікуванням щодо невеликого зниження ставки.

Читайте також В НБУ спрогнозували рівень інфляції до 2025 року (інфографіка)

«Оновлений прогноз на 2024 рік значно перевищує цільовий показник центрального банку в 2% і буде вищим за червневий прогноз у 3%. Він також вищий за 2,7%, які прогнозувало опитування економістів», — йдеться в повідомленні.

Крім того, погіршення прогнозів на 2024 рік додає аргументів на користь підвищення ставки, оскільки вони підтверджують побоювання, що знизити інфляцію може бути важче, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Європейський центральний банк 27 липня прийняв рішення підвищити три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.