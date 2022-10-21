Європейський центробанк підніме ставки – прогноз економістів — Finance.ua

Європейський центробанк підніме ставки – прогноз економістів Вчора 16:14 — Кредит&Депозит

Європейський центробанк підніме ставки – прогноз економістів

Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування економістів.

Так, очікується, що ставка ЄЦБ за депозитами досягне 2,5% до березня наступного року, що перевищує 1,5%, передбачені в попередньому опитуванні. Це підвищення включає підвищення на 75 базисних пунктів 27 жовтня та ще один крок на 50 базисних пунктів у грудні.

Читайте також ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT

Опитування також показує, що спад в економіці 19 країн ЄС не призведе до зупинки підвищення ставок, жорстокість їхніх рішень почала зрівнюватися з Федеральною резервною системою США.

«Але результати також свідчать про занепокоєння тим, що ЄЦБ може врешті-решт перевищити рівень, що змусить його відступити: ставки можуть бути знижені вже в липні, хоча середній прогноз передбачає перше зниження в 2024 році», — пише Bloomberg.

«У зв’язку з наближенням рецесії, недавніми ринковими потрясіннями у Великій Британії та зростанням фінансових ризиків ЄЦБ доведеться діяти дуже обережно», — сказав Карстен Бжескі, економіст ING.

Читайте також ЄЦБ оцінив витрати країн єврозони на енергокризу, спричинену вторгненням росії в Україну

«Доведеться балансувати між сліпою рішучістю боротися з інфляцією та передчасним поворотом», — додав він.

«Інфляція залишатиметься незручно високою протягом наступних місяців, перш ніж різко впаде пізніше наступного року», — сказав Неріюс Мачуліс, економіст Swedbank.

Крім ставок, розгортаються дебати щодо того, коли почати скорочувати запас облігацій на суму 5 трильйонів євро (4,9 трильйона доларів), які ЄЦБ придбав під час останніх криз, додає Bloomberg.

«Трохи більше половини респондентів сказали, що ЄЦБ, ймовірно, використає свій Transmission Protection Instrument — інструмент, представлений у липні для боротьби з невиправданою турбулентністю ринку — десь у наступні 12 місяців. А 62% економістів очікують, що в жовтні буде оголошено про зміни в тому, як компенсуються деякі короткострокові грошові кошти комерційних кредиторів, які зберігаються в ЄЦБ», — йдеться у статті.

При цьому, у міру підвищення ставок, банки отримують легкий прибуток від своєї надлишкової ліквідності, частина якої походить від дешевого довгострокового фінансування, наданого ЄЦБ для збільшення кредиту.

Більш жорсткі умови позик, ймовірно, з’їдять прибутки банків, хоча, на думку респондентів, інфляція залишається найбільшим ризиком для перспектив Європи, резюмує агентство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.