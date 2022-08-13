ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT — Finance.ua

ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT
Європейський центральний банк скуповує облігації країн єврозони з великими боргами, аби захистити їх від наслідків свого рішення згорнути програми стимулювання в боротьбі з інфляцією.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що ЄЦБ завершив чисті покупки в рамках своєї програми екстрених закупівель через пандемію в березні, але зосереджує увагу на реінвестиціях облігацій, термін погашення яких погашається, на більш фінансово слабких членах блоку.
Зокрема, у період з червня по липень центробанк влив 17 млрд євро на ринки Італії, Іспанії та Греції, водночас дозволивши своєму портфелю боргових зобов’язань Німеччини, Нідерландів і Франції скоротитись на 18 млрд євро, згідно з підрахунками Financial Times на основі даних центрального банку.
«Відхилення зараз дуже велике. Схоже, що ЄЦБ був дуже активним, реінвестуючи майже всі надходження з основних країн у периферійні країни», — сказав керівник відділу макроекономічних досліджень у Pictet Wealth Management Фредерік Дюкрозе про реінвестиції ЄЦБ.
Таким чином, ЄЦБ сподівається не допустити збільшення розриву між більш і менш багатими економіками єврозони.
Реінвестиції підкреслюють прагнення ЄЦБ обмежити витрати на запозичення для таких країн, як Італія, і запобігти краху боргу єврозони. Оскільки регулятор відмовляється від пом’якшувальної монетарної політики, яка підтримувала блок після боргової кризи десять років тому.
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