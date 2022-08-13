ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT — Finance.ua

ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT Вчора 20:39 — Фондовий ринок

ЄЦБ активно скуповує облігації країн єврозони зі слабкими економіками – FT

Європейський центральний банк скуповує облігації країн єврозони з великими боргами, аби захистити їх від наслідків свого рішення згорнути програми стимулювання в боротьбі з інфляцією.

Про це пише Financial Times

Зазначається, що ЄЦБ завершив чисті покупки в рамках своєї програми екстрених закупівель через пандемію в березні, але зосереджує увагу на реінвестиціях облігацій, термін погашення яких погашається, на більш фінансово слабких членах блоку.

Зокрема, у період з червня по липень центробанк влив 17 млрд євро на ринки Італії, Іспанії та Греції, водночас дозволивши своєму портфелю боргових зобов’язань Німеччини, Нідерландів і Франції скоротитись на 18 млрд євро, згідно з підрахунками Financial Times на основі даних центрального банку.

«Відхилення зараз дуже велике. Схоже, що ЄЦБ був дуже активним, реінвестуючи майже всі надходження з основних країн у периферійні країни», — сказав керівник відділу макроекономічних досліджень у Pictet Wealth Management Фредерік Дюкрозе про реінвестиції ЄЦБ.

Таким чином, ЄЦБ сподівається не допустити збільшення розриву між більш і менш багатими економіками єврозони.

Реінвестиції підкреслюють прагнення ЄЦБ обмежити витрати на запозичення для таких країн, як Італія, і запобігти краху боргу єврозони. Оскільки регулятор відмовляється від пом’якшувальної монетарної політики, яка підтримувала блок після боргової кризи десять років тому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.