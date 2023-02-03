Європейський центральний банк підвищив ставки — Finance.ua

Європейський центральний банк підвищив ставки Сьогодні 11:13 — Світ

Європейський центральний банк підвищив ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.).

Зокрема, за підсумками засідання у четвер, ЄЦБ підвищив базову процентну ставку за кредитами до 3%, ставку за депозитами — до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 3,25%.

За даними на сайті ЄЦБ, це найвищий рівень ставок з часів світової фінансової кризи 2008 року.

«Рада керуючих має намір продовжувати підвищення ставок стійкими темпами і утримувати їх на рівні, що суттєво обмежує економічну активність, щоб домогтися повернення інфляції до 2% цільового показника», — зазначається у повідомленні Європейського центробанку.

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«Зважаючи на інфляційний тиск, що зберігається, рада керуючих має намір підняти ставки ще на 50 б.п. на засіданні в березні, а вже потім оцінюватиме подальший напрямок грошово-кредитної політики», — йдеться у повідомленні.

ЄЦБ у четвер також ухвалив рішення щодо умов програми нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів. Деталі програми будуть опубліковані пізніше у четвер окремо.

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Як зазначалося в грудні, портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme, APP), зменшуватиметься в середньому на 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року, після чого регулятор визначить подальші темпи його скорочення.

Президента ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання підтвердила, що Європейський центральний банк не завершив цикл підвищення ставок і має намір продовжувати подальше посилення грошово-кредитної політики.

«За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації буде потрібно подальше суттєве зростання ставок, щоб домогтися повернення інфляції в єврозоні до цільового показника 2%. Нам доведеться підняти ставки до рівнів, які значно обмежують економічну активність, і це підвищення відбуватиметься стійкими темпами», — наголосила Лагард.

Водночас вона зауважила, що баланс ризиків як для економічного зростання в єврозоні, так і для інфляції став більш сприятливим.

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